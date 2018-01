Na Holly- en Bolly- nu ook Nollywood in de bios

The Wedding Party 2: Destination Dubai draait vanaf deze week in de Nederlandse bioscoop

Met de première van The Wedding Party 2: Destination Dubai deze week krijgt de Afrikaanse film voet aan de grond in de Nederlandse bioscoop. De film uit 'Nollywood' is een teken van de groeiende filmindustrie op het Afrikaanse continent. "Dit is gewoon supercool", zegt Nancy Asaah over de première.

'Bollywood', de bijnaam voor de filmindustrie in India, is inmiddels behoorlijk ingeburgerd. 'Nollywood' is een stuk onbekender, maar timmert aan de weg.

"Nollywood staat voor de Nigeriaanse filmwereld", zegt Nancy Asaah. "En dat is de tweede filmindustrie ter wereld. De grootste is Bollywood, dan Nollywood en daarna pas Hollywood."

Wekelijks worden er in Nollywood ongeveer vijftig films gelanceerd, vertelt Asaah. Ze werkt bij filmdistributeur Evritfilms, die de film naar Nederland haalt. Het is volgens haar voor het eerst dat een volledig Afrikaanse filmproductie bij de grote bioscoopketen Pathé te zien zal zijn.

Topcast

"Dit is gewoon supercool. En de cast bestaat echt uit topacteurs. Het zijn de Angelina Jolie en Brad Pitt van de Afrikaanse filmindustrie."

De film gaat over een Britse vrouw die verliefd is geworden op een Nigeriaanse man. Per abuis denkt de vrouw dat ze door hem ten huwelijk wordt gevraagd. "Je kan deze film vergelijken met een black American comedy. Denk bijvoorbeeld aan Coming to America met Eddy Murphy."

The Wedding Party 2 is vanaf donderdag te zien in Pathetheaters in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

Bekijk hieronder de trailer: