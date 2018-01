Ark van Noach ramt schepen in Urk

De zogeheten kleine ark van Noach is op drift geslagen in Urk en heeft meerdere schepen verpletterd. De boot van Rotterdammer Aad Peters lag sinds eind november in de vissersplaats.

Door de harde wind is de replica van de Ark van Noach richting de jachthaven gedreven. Er waren zeven mensen aan boord van het drijvende Bijbelmuseum. Ze zijn door de KNRM in veiligheid gebracht.

Op beelden is te zien hoe de 70 meter lange ark op meerdere zeilschepen beukt. De omvang van de schade in de haven van Urk is nog niet bekend.

De verhalenark lag zeven jaar geleden afgemeerd in de Schiehaven in Rotterdam. De ark is ooit gebouwd door Johan Huibers en is sinds 2010 in handen van poppenspeler Aad Peters .

Huibers heeft na de kleine ark ook een grote ark gebouwd. Die heeft jarenlang in Dordrecht gelegen. Momenteel ligt het 119 lange vaartuig in Krimpen aan den IJssel.