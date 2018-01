Uniek! Alle stormvloedkeringen in Nederland tegelijk dicht

Met de sluiting van de Maeslantkering, de Hollandse IJsselkering en de Hartelkering zijn alle vijf stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat in Nederland gelijktijdig dicht. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

Naast de drie keringen in onze regio gaat het om de Oosterscheldekering in Zeeland en de stormvloedkering Ramspol in Overijsssel.

Vanwege het bijzondere moment zijn minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam afgereisd naar het EIC Mainport in Rozenburg.

Van Nieuwenhuizen maakte daar tegen 14:45 uur bekend dat de computer van de Maeslantkering aangegeven had dat de kering dicht moet. Vanaf dat moment duurde het nog twee uur voordat de grote stalen deuren helemaal op hun plaats onder water zaten. De deuren moesten vollopen met water.

De verwachting is dat de Maeslantkering tegen het begin van de avond weer geopend wordt voor het scheepvaartverkeer.

Live op Facebook



De laatste keer dat de Maeslantkering vanwege storm en hoog water werd gesloten was in 2007. Zes jaar later was het ook bijna zover. Maar toen kwam het water uiteindelijk niet hoog genoeg.

Rijnmond Veilig deed woensdagmiddag een dringende oproep aan het publiek: kom niet naar de Maeslantkering.





Wie er toch iets van wilde zien, kon terecht op de Facebookpagina van RTV Rijnmond. Je kunt de beelden die live werden uitgezonden hier nog terugkijken: