Eindstand vuurwerkmeldpunt: 53.000 klachten

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast sloot woensdag om 13:00 uur 's middags. De eindstand? Er kwamen deze jaarwisseling 10 procent meer klachten binnen dan vorig jaar, iets meer dan 53.000 meldingen in totaal.

De meeste meldingen gingen over harde knallen en vuurwerk dat buiten de toegestane uren is afgestoken. Een kleiner deel van de klachten ging over schade door vuurwerk en gevaarlijke situaties op straat.

Die stijging komt volgens Arno Bonte, GroenLinks-raadslid in Rotterdam en initiatiefnemer van het meldpunt, doordat de vuurwerkverkoop een dag eerder begon. Dat was omdat Oudejaarsdag op een zondag viel en winkels op die dag geen vuurwerk mogen verkopen.

Minder klachten op Oudejaarsdag



Opvallend is dat er op Oudejaarsavond 5 procent minder klachten waren dan vorig jaar. Dat zou volgens Bonte te wijten zijn aan de extra vuurwerkvrije zones in verschillende gemeenten en de centrale vuurwerkshows die werden georganiseerd.

Volgens Bonte is het nog niet duidelijk of er volgend jaar weer een vuurwerkoverlastmeldpunt komt. "Dit voorjaar wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid", zegt Bonte.

"Zij hebben het advies gegeven dat bepaalde soorten vuurwerk verboden moeten worden. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met maatregelen, dan is het meldpunt misschien wel niet meer nodig."

Discussie

Een jaar geleden stond de teller van het meldpunt nog op 45 duizend meldingen. Dat was de helft minder dan het jaar ervoor (2015 naar 2016) toen er bijna 90 duizend meldingen waren.

Over dat aantal was toen enige discussie, omdat er ook duizend valse meldingen werden gedaan. Bonte beloofde toen het meldpunt te beschermen tegen spam en valse meldingen.