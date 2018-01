Terugkijken: Sluiting Maeslantkering

Beelden van de sluiting van de Maeslantkering waren te zien via onze Facebookpagina. Je kunt ze hier nog terugkijken:

Het sluitingssysteem van de kering om 14.45 uur in werking gegaan en duurde ongeveer twee uur.

De deuren van de kering zaten vrij snel dicht. Rond 15.10 was dat zover. De deuren moesten daarna vollopen met water en afzakken.

Met de sluiting beleeft Nederland een uniek moment. Niet eerder waren alle stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat tegelijkertijd dicht.

Naast de Maeslantkering gaat het om de Hartelkering bij Spijkenisse, de Hollandse IJsselkering bij Krimpen, de Zeeuwse Oosterscheldekering en balstuw Ramspol bij Kampen.

De keringen zijn gesloten vanwege de hoge waterstand.

De laatste keer dat de Maeslantkering dicht ging vanwege hoogwater was in november 2007. De kering is daarna elk jaar getest.