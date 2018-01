El Hamdaoui traint mee met Jong FC Twente

Mounir El Hamdaoui keert mogelijk terug in de eredivisie. De 33-jarige Rotterdammer, die eerder voor onder meer Excelsior en Ajax uitkwam, traint vanaf woensdag een aantal dagen mee met Jong FC Twente. Na die periode wordt bepaald of er een toekomst voor El Hamdaoui bij Twente is.

In oktober trainde El Hamdaoui al een tijd mee bij AZ, na zijn vertrek bij Al-Taawoun uit Saudi-Arabië. De Marokkaan beleefde tussen 2007 en 2010 de beste periode uit zijn carrière in Alkmaar. El Hamdaoui leidde AZ in het seizoen 2008-2009 met 23 doelpunten naar de landstitel. Hij werd toen ook gekozen tot speler van het jaar in de eredivisie. De aanvaller stapte in 2010 over naar Ajax, waar hij al snel botste met trainer Frank de Boer.

Via Fiorentina en Málaga keerde El Hamdaoui in 2015 terug bij AZ. Eerst om op het trainingsveld zijn conditie op peil te houden, maar het leverde hem al snel een contract op. Een paar maanden later vertrok El Hamdaoui al weer naar een club in Qatar en later naar Saudi-Arabië.