Dobson keert terug bij FC Walsall

George Dobson heeft kort na zijn vertrek bij Sparta alweer een nieuwe club gevonden. De Engelse middenvelder keert terug bij FC Walsall, de ploeg waar hij vorig seizoen aan werd uitgeleend door West Ham United.

Dobson speelde slechts vijf wedstrijden voor Sparta en kwam niet voor in de plannen van nieuwe trainer Dick Advocaat. In onderling overleg werd besloten om het contract, dat tot medio 2019 liep, stop te zetten. Daardoor was de 20-jarige speler vrij om te gaan waar hij wilde.

FC Walsall komt uit in de League One, het derde niveau van Engeland.