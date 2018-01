Babyneushoorn Blijdorp mag voor eerste keer naar buiten

De één week oude zwarte babyneushoorn in Diergaarde Blijdorp mag donderdagochtend waarschijnlijk voor het eerst naar buiten. Of dat doorgaat, hangt nog wel af van het weer.

Het plan was het neushoorntje om 10:30 uur naar buiten te laten, maar de harde wind zorgt nog voor twijfel bij de verzorgers van de dierentuin.

De geboorte van de neushoorn was een historisch moment, liet Blijdorp vorige week weten. De laatste keer dat er een neushoorn werd geboren, was in 1960. Zij heette Laura.

Wie niet kan wachten tot donderdag, kan de neushoorn bekijken via een livestream van de dierentuin. Bij minder weer blijft het neushoorntje binnen en is dan ook via de webcam te bekijken.