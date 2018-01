Organisatie Zesdaagse is er klaar voor

De baan in Ahoy is bijna af

Donderdagavond begint in Rotterdam Ahoy de 36e editie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Organisatoren Michael Zijlaard en Peter Schep zijn er in ieder geval al klaar voor.

Het deelnemersveld is al een tijdje bekend, maar Zijlaard heeft nog geen afmelding binnen. ''Het is dan hopen dat er niemand ziek wordt, want anders moet je toch vervangen voor dezelfde kwaliteit. Maar voorlopig is dat niet aan de orde, dus gaan we met het gewenste deelnemersveld van start.''

''We hebben er naar toe gewerkt om in alle disciplines in de breedte een sterk veld te krijgen'', vult Schep aan. ''We waren vorig jaar al super tevreden en de groei zat hem dit jaar echt in de breedte. De dames sprint en de dames duur is erbij gekomen. Daar zijn we trots op.''

De Wooning Zesdaagse van Rotterdam is te volgen via alle kanalen van RTV Rijnmond Sport. Op dinsdag 9 januari zenden we de finaleavond live uit op internet en televisie.