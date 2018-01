Deel dit artikel:











Hondje gedumpt in boodschappentas De hond werd gevonden in een boodschappentas in Rotterdam-West

In Rotterdam-West is donderdag een hondje in een boodschappentas gevonden. De vacht van het beestje was zo vervilt dat het niet meer kon lopen.

De tas werd gevonden in de Van Citterstraat in het Nieuwe Westen. Het is niet bekend wie de eigenaar is. De hond is voor controle naar de dierenarts gebracht. Hoe het met het beestje gaat, is nog niet bekend. Een medewerker van de Dierenbescherming maakte onderstaand filmpje: