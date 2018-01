Deel dit artikel:











Stadhuis in Spijkenisse ontruimd Foto: streetview

Het stadhuis van de gemeente Nissewaard in Spijkenisse wordt ontruimd. Er hangt een gaslucht in het gebouw. Uit voorzorg moet iedereen op last van de brandweer het pand aan de Raadhuislaan verlaten.

Volgens de brandweer kwam de gaslucht uit de omgeving van een schoonmaakkast. Ruim zeventig mensen zijn buiten het pand verzameld. Niemand is voor zover bekend gewond geraakt. Meer volgt.