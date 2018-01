Na acht dagen weer verwarming in Dordt

De bewoners van de voormalige aanleunwoningen van de Wielborgh in Dordrecht hebben na acht dagen woensdagavond weer verwarming. Dat zeggen verhuurder Woonbron en installateur Unica. Op 27 december bleek de CV van het complex kapot.

Tientallen bewoners zaten in de kou. Woonbron deelde kleine kacheltjes uit, maar volgens de meeste bewoners hielp dat maar matig. "Erg naar voor de mensen. Natuurlijk vergoeden we hun extra stroomkosten voor die kacheltjes", zegt Dennis Gerlof namens de verhuurder.

"We kijken nog of we wat meer voor deze mensen kunnen doen, maar het belangrijkste is dat de verwarming het vanavond weer doet. Da's althans de planning". Installateur Sander Mortel zegt dat hij "pas naar huis gaat als de CV het weer doet".

Acht dagen zonder verwarming is lang, maar het kon niet sneller gerepareerd worden, zeggen beiden. "De kapotte leiding zit diep onder de grond. De benodigde spullen heb ik bij vijf verschillende groothandels gehaald", zegt Mortel.

Hij noemt het een erg lastige klus "die eens in de zoveel jaar voorkomt. En zie tussen kerst en Oud & Nieuw dan maar eens om al die speciale spullen en mensen te regelen". De bewoners zijn uiteraard blij als het euvel straks echt verholpen is.