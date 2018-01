Een vak apart: grafkunstenaar

Een bijzondere carrièreswitch maakte Christine Kortland uit Rotterdam tien jaar geleden: van moleculair bioloog werd ze grafkunstenaar. Inmiddels staan er op diverse begraafplaatsen in Nederland en België zo'n 150 grafmonumenten, door haar ontworpen en gemaakt.

In het atelier in haar achtertuin in het Kleiwegkwartier klinkt ritmisch getik: Christine hakt met een kleine beitel en hamer letters uit een stuk Belgisch hardsteen. 'In liefde verbonden' is een tekst waar nabestaanden vaak voor kiezen, naast natuurlijk de naam en de jaartallen van geboorte en overlijden van hun geliefde.

De gesprekken met de naasten over hoe een grafmonument eruit moet komen te zien voert de kunstenares aan haar keukentafel. "Vooral het eerste gesprek is heel bijzonder en vaak heel emotioneel. Ik vind het heel bijzonder om dan een band met iemand op te bouwen en te maken wat zij mooi vinden. Mensen zijn vaak heel erg dankbaar."

In oktober deed Christine Kortland mee aan het NK Letterhakken. Tien deelnemers moesten de zin 'Wat zou er nou machtiger kunnen zijn dan ik? Hij keek omlaag en zag daar de gedaante van een beeldhouwer' uit een stuk hardsteen hakken. Met haar uitvoering won Christine de publieksprijs, waar ze heel trots op is.

Voor haar eigen grafsteen heeft ze nog geen ontwerp: "Mijn vader is pas overleden, daar heb ik iets voor gemaakt en dan komt het natuurlijk wel heel dichtbij. Maar voor mezelf heb ik wel wat ideeën, maar ik heb het nog niet echt ontworpen."