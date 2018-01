Boten als dominostenen omvergeblazen in Hellevoetsluis

De storm heeft flinke schade aangericht in de Hellevoetse Heliushaven. De wind heeft negen zeilboten omvergeblazen. De schade is enorm. Masten zijn afgebroken en de rompen van de boten zijn beschadigd.

In de Heliushaven staan tientallen boten op de wal voor onderhoud. De boten staan op stevige stalen palen. Desondanks vielen negen boten als dominostenen om. De boten die in het water liggen zijn niet beschadigd geraakt.

Een booteigenaar ziet de situatie somber in: "Ik denk dat de schade in de tonnen gaat lopen. Alle schepen die op hun kant liggen, hebben schade aan de zijkant en er zijn masten afgebroken."

Sommige leden van Watersport Vereniging Hellevoetsluis (WVH) proberen hun boot nog te redden. "Het is een domino-effect. Mijn zeilboot is de volgende in de rij. Ik probeer een andere boot te stutten zodat hij niet kan doorslaan tegen mijn boot. En dan maar hopen. Zodat ik volgend seizoen gewoon kan varen."

Donderdag worden de beschadigde boten weggetakeld en de schade opgenomen.



