Leefbaar Rotterdam boos over 'illegale' bouwvergunning Essalam Moskee

Leefbaar Rotterdam heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur over de Essalam Moskee. Het bouwwerk zou volgens de partij illegaal zijn neergezet.

In de statuten staat dat alle bestuursleden van de moskee uit Rotterdam moeten komen. Maar er zitten Arabische mensen in het bestuur. Leefbaar wil nu weten of de bouwvergunning wel legaal is verstrekt.

Mocht dat het geval zijn, dan moet dat gevolgen hebben, vindt Leefbaar. "Met burgers die illegaal een dakkapel hebben geplaatst is immers ook geen clementie", aldus de partij.