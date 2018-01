Van Galen in bestuur van Excelsior

Robin van Galen wordt per 1 juli toegevoegd aan het bestuur van Excelsior. Dat maakte algemeen directeur Ferry de Haan op de nieuwjaarsreceptie van de eredivisionist bekend. De waterpolocoach zal in een adviserende rol het technische beleid en de topsportontwikkeling van de Kralingers gaan oppakken.

"Eigenlijk is dit een logisch verhaal", zegt de Haan tegenover RTV Rijnmond. "We hebben een capabel bestuur waarin alle competenties vertegenwoordigd zijn. Alleen het voetbaltechnische kant nog niet." Volgens De Haan is Van Galen innovatief. "Hij heeft kennis van zaken en is gewend om met minimale middelen meer dan het maximale te bereiken, zoals op de Olympische Spelen van Peking in 2008. Waarschijnlijk ook met heren. Dat is hoe we Excelsior moeten zien. We hebben wel budget, waarmee we maximaal moeten presteren."

De Haan zegt dat Excelsior gefaseerd naar een begroting toe wil van rond de tien miljoen euro. "Maar we moeten met het stadion dan wel stappen gaan maken."

Categorie II

Op de nieuwjaarsreceptie werd ook bekend dat Excelsior wordt teruggezet van categorie III naar categorie II. De mindere rooskleurige financiële situatie van de Rotterdamse club komt door de verbouwing van het stadion en de professionalisering van de ploeg. De Haan: "We hebben een investering gedaan in onze kantoororganisatie, omdat we toekomstgericht willen denken. Er moesten dus mensen bij, waardoor er hogere personeelslasten zijn. Ook hebben we twee keer verbouwd, waardoor de afschrijvingskosten toenemen."

Excelsior moet dus financieel gezien een stapje terug doen. De algemeen directeur zegt dat er geen reden tot paniek is: "Qua puntenaantal zitten we nog altijd categorie III dan categorie I aan. Het is wel een teken dat we alert moeten zijn."

Contract Van der Gaag: 'In januari praten'

Momenteel is trainer Mitchell van der Gaag bij de ploeg uit Rotterdam-Oost in het bezit van een aflopend contract. "Het is geen geheim dat we tevreden zijn over Van der Gaag en zijn werkwijze", vertelt de algemeen directeur.

Van der Gaag zegt dat hij het naar zijn zin heeft bij Excelsior, maar hij focust met zijn ploeg voorlopig op handhaving: "We hadden afgesproken om in de winterstop om de tafel te gaan zitten. Die afspraak blijft staan. Die 21 punten veranderen daar niets aan."

'Weer puzzelen voor versterkingen'

De Haan en Van der Gaag hopen dat de selectie van Excelsior in de winterstop nog wordt versterkt. "We oriënteren ons op de aanvallers. Het liefst willen we aan de buitenkanten nog wat toevoegen, omdat we maar twee echte buitenspelers hebben", aldus De Haan.

Van der Gaag sluit zich hierbij aan: "We hebben op Woudestein geen geldboom in de tuin staan. Dus het wordt weer goed puzzelen om één speler of twee spelers binnen te halen en spelers fit te houden."