Stormvloedkeringen weer open Maeslantkering. Foto: Robin Utrecht (ANP) Stormschade in haven Hellevoetsluis (Lex Roovers) Omgewaaide boom Noordereiland Foto: Damen Shipyards

Twee stormvloedkeringen in de regio zijn weer open. Eerder op de dag gingen alle vijf de keringen in het land dicht vanwege de zware westerstorm die over het land trok. In onze regio ging het om de de Maeslantkering, de Hartelkering en de Hollandsche IJssel. Alleen de laatste blijft in onze regio tot donderdagavond gesloten.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat normaal bij 3 meter boven NAP dicht, maar omdat de kering al zeven jaar niet meer operationeel is geweest bij storm ging het waterwerk woensdag eenmalig dicht bij 2.60 meter boven NAP om te worden getest. Vooral de kustprovincies hadden te maken met buien en rukwinden. Schiphol had te kampen met vertragingen en annuleringen. Luchtvaartmaatschappijen schrapten 252 van de ruim 1200 vluchten. Op Rotterdam The Hague Airport konden vrijwel alle vluchten wel gewoon doorgaan. De brandweerkorpsen in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid rukten meer dan zeshonderd keer uit voor meldingen over stormschade, omgewaaide bomen en wateroverlast.

In onder meer Vlaardingen liepen kades onder water. In Berkel en Rodenrijs werd een zijgevel van een hoekwoning door de wind weggeslagen. De bewoners hadden pas een dag de sleutel van hun nieuwe huis. In Hellevoetsluis werden negen op land gestalde zeilboten door de wind omvergeblazen. Masten zijn afgebroken en de scheepsrompen hebben zware schade. Bij Damen Shipyards in Schiedam viel in de vroege ochtend een kraan om door de storm. Niemand raakte gewond. De schade loopt in de miljoenen euro's.



RTV Rijnmond maakte de hele dag een liveblog over de storm.