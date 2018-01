Ombudsman over 'Rolexcontrole' politie: 'Dit gaat te ver'

Wie als jongere met een duur horloge of prijzige jas door Rotterdam-West wandelt, loopt het risico die spullen te moeten inleveren. De Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld vindt dat "veel te ver" gaan.

Woensdag werd bekend dat agenten beslag kunnen leggen op iemands spullen als er een vermoeden is dat ze via de criminaliteit zijn bemachtigd. Ombudsman Zwaneveld vindt het heel logisch dat de politie laat zien dat misdaad niet loont, maar het bezit van dure dingen wil nog niet zeggen dat het afkomstig is van misdaad.

"Dan heb je toch echt aanvullende aanwijzingen nodig om dat te kunnen zien. Zo'n aanwijzing kan toch niet zijn dat je in een bepaalde wijk woont."

'Patsercontrole is iets anders'

Het is niet voor het eerst dat de politie op bepaalde kenmerken gaat letten, mensen die bijvoorbeeld rijden in dure auto's maar niet kunnen uitleggen hoe ze die hebben betaald, worden al langer in de gaten gehouden. Dat is de zogeheten patsercontrole, maar dat vindt Zwaneveld een ander verhaal.

"Van auto's kun je zien wie de eigenaar is en kun je objectief de dagwaarde bepalen. En bovendien was het bij de patseraanpak ook altijd al zo dat er aanvullende aanwijzingen moeten zijn. Als er aanwijzingen zijn dat mensen handelen in drugs of in vuurwapens, natuurlijk wil je dan niet dat de opbrengsten daarvan bij die mensen terechtkomt."

Etnisch profileren

Dat de politie met het nieuwe plan een signaal wil afgeven, begrijpt ze best, maar die kan niet "zomaar op straat horloges van polsen afrukken". Het risico bestaat ook dat er geprofileerd wordt.

"Ik vind het heel ingewikkeld, hoe kun je nou aan iemand met een dure jas zien dat er iets is wat niet deugt? En waarom zou je iedereen met een dure jas zomaar vragen kunnen stellen? En er zit een risico bij dat er geprofileerd wordt", zegt Zwaneveld. "Bij mensen die in een bepaalde wijk wonen of ouders of grootouders hebben die niet in Nederland zijn geboren."

Ze ziet het als een hellend vlak: "We kennen allemaal mensen die keihard werken voor hun geld en daar mooie dingen van kopen die ook duur zijn, zij worden hier dan ook zomaar mee geconfronteerd."

Zwaneveld gaat voorlopig niets doen met het plan van de politie. "Ik ga wachten tot er mensen zijn die het hier niet mee eens zijn en een klacht komen indienen. En op het moment dat de politie in gesprek wil, dan ben ik dat altijd bereid."