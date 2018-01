Minder streekvervoer donderdag door staking

Buschauffeurs in de regio leggen in de vroege ochtend het werk neer om de cao-eisen van de bonden kracht bij te zetten. De treinen tussen Dordrecht en Gorinchem (Arriva) rijden wel. Ook het Rotterdamse stadsvervoer valt buiten de staking.

De bussen van onder meer Arriva en Connexxion staan stil vanaf 04:00 uur, net als een deel van de RET-buslijnen in Krimpen, Maassluis en Ridderkerk. Het gaat om chauffeurs die ooit voor Qbuzz reden en sinds eind 2012 voor de RET zijn gaan werken. Zij vallen nog onder de cao voor het streekvervoer.

Werkdruk

Het overleg tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao liep in november spaak. De chauffeurs en machinisten eisen een salarisverhoging van 3,5 procent en een verlaging van de werkdruk.

De vakorganisaties willen afspraken maken over met name een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen.

"Staken is voor niemand leuk'', aldus FNV-onderhandelaar Paula Verhoef. "Maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog.'' Haar collega Sanne van der Meulen van CNV noemde het eerder al zinloos om weer met de werkgevers te gaan praten. "Concreet bieden zij niks'', zei zij.

De staking duurt de hele donderdag. "Als werkgevers volharden in hun weigering om goede afspraken te maken, volgen er meer en langduriger stakingen'', aldus FNV.