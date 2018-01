Stakende buschauffeurs willen 'niet zeiken, wel plassen'

Het is een opmerkelijk gezicht, deze donderdagochtend bij de busremise van de RET in Krimpen aan den IJssel. Er staan heel veel bussen aan de kant, met de tekst "Sorry geen dienst" op de voorkant, terwijl er ook veel bussen 'gewoon' uitrijden.

Een deel van de chauffeurs staakt. Het gaat om de chauffeurs die in het streekvervoer werken, het stadsvervoer rijdt wel.

Naast de RET doen bijvoorbeeld ook Connexxion en Arriva mee aan de stakingsdag, waardoor er vandaag weinig tot geen bussen rijden. Buschauffeur Peter Merts legt uit waar het verschil in zit: "We hebben verschillende cao's. In het stadsvervoer is er geen conflict, bij het streekvervoer wel."

Sommige collega's staken dus, terwijl anderen aan het werk moeten. "Dat is moelijk, zo hebben wij dat nog nooit meegemaakt. Maar de directie heeft beslist dat het stadsvervoer gewoon moet rijden, dat is hun pakkie an", zegt Merts.

Volgens hem is er best veel onderlinge solidariteit tussen de chauffeurs, maar kunnen ze daar niks mee. "Dat is wel vervelend, maar het is niet anders. Het is wettelijk zo geregeld, wij kijken er ook niemand kwaad op aan."

Slogan

Het conflict draait volgens Merts vooral om de werkdruk. "Vaak kunnen we drie tot vier uur amper naar de wc tijdens een dienst. Dat moet tijdens ons kwartiertje pauze, maar dan moeten we ook nog eten", klinkt het.

De chauffeurs hebben daarom een toepasselijke slogan: "We willen niet zeiken, maar wel kunnen plassen."

Staken, dat doen ze liever niet, erkent de chauffeur. "Maar er komt een punt dat het moet en dat is nu." Hierna gaan de bonden opnieuw met de werkgevers in gesprek en als dat niks oplevert, volgen er de komende maanden estefattestakingen.

Oudere reizigers

Merts benadrukt dat het óók in het belang van de reiziger is. "We hebben nu bijvoorbeeld geen tijd meer om te wachten tot oudere mensen zijn gaan zitten. We gaan nu al rijden als ze de paal vasthebben. En we hebben ook geen tijd om service te verlenen. We staken dus ook zodat we passagiers op een normale manier kunnen vervoeren."

Deze donderdag is de eerste staking. Wat gaan ze dan de hele dag doen? "Eindelijk even bijpraten, daar hebben we normaal gesproken tijdens de diensten geen ruimte voor", vertelt een vrouwelijke collega van Merts.

En hoe doet zij dat eigenlijk, als er onderweg geplast moet worden? "Dan zet ik de bus gewoon even stil en ga ik plassen. Daar maak ik toch echt tijd voor, dan maar te laat. Zielig voor de mensen, maar ik moet ook gewoon."