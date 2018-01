Verwarrend: borden van Arriva doen alsof bus gewoon rijdt

Het is voor reizigers deze donderdag lastig om te bepalen welke bussen er wel of niet rijden. De elektronische informatieborden op stations en bij bushaltes geven bij de bussen van Arriva de 'normale' vertrektijden aan, terwijl er helemaal geen bussen rijden.

Een woordvoerster van het busbedrijf erkent tegenover RTV Rijnmond dat de informatie op de borden niet klopt.

"We hebben de reisinformatie zoveel mogelijk aangepast. Maar voor die panelen is meer tijd nodig. Daarom kunnen we de vervallen ritten nu niet tonen", zegt de woordvoerster. Wanneer het wel in orde is, durft zij niet te zeggen. "We proberen het zo snel mogelijk aan te passen."

Het busbedrijf raadt reizigers aan op de website van Arriva te kijken. "Daar vind je de actuele stand van zaken." Voor deze stakingsdag lijkt het trouwens niet heel ingewikkeld. Er rijden geen bussen van Arriva in Zuid-Holland. "Helemaal niks", zegt de woordvoerster.

De staking van de streekbussen heeft te maken met de hoge werkdruk, die de chauffeurs flink zat zijn. Zo kunnen ze geregeld naar eigen zeggen niet even plassen , omdat hun rooster te krap is.

LEES OOK: