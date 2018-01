Rijkswaterstaat: politiek aan zet over eerder sluiten kering

De discussie over het al of niet eerder sluiten van waterkeringen laait opnieuw op. Maar volgens Rijkswaterstaat ligt de bal bij de politiek. "Daar gaan de bestuurders over. Wij voeren de besluiten alleen maar uit", zegt Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat tegen RTV Rijnmond.

De politiek heeft in 1997 besloten om de Maeslantkering bij een waterstand van 3 meter boven NAP dicht te doen. Daarbij is een afweging gemaakt tussen de belangen van de haven en de scheepvaart aan de ene kant, en die van mensen die buitendijks wonen anderzijds.

"Volgens dat besluit sluiten wij ook de Maeslantkering", aldus Beeldman. Inmiddels laait de discussie weer op. Want bij zulk weer als woensdag ligt de vaart toch stil en zijn er niet zoveel schepen meer op de Nieuwe Waterweg, zou je denken.

"In 2008 is er nog onderzoek gedaan of het sluitpeil wel goed is. Toen zijn alle kosten en baten in beeld gebracht. Daaruit kwam dat die 3 meter een maatschappelijk optimaal sluitpeil is."

Toch erkent hij wel dat het niet voor iedereen even prettig is. "We weten dat het voor mensen die buitendijks wonen altijd heel vervelend is als het water hoog komt te staan. Dat zien we ook langs de Hollandse IJssel. Mensen weten dat ze een bepaald risico lopen, maar het is altijd heel vervelend."

"Daar gaan we niet over"

Of het tijd is voor een nieuwe evaluatie, daarover wil Beeldman zich niet uitlaten. "Daar gaan de bestuurders over." Wel vertelt hij dat woensdag, toen de Maeslantkering voor het eerst in jaren weer werd gesloten , allemaal goed is gegaan.

"De kering in de Hollandse IJssel is nu nog dicht, omdat we nog licht verhoogde waterstanden hebben. Maar die gaat in de loop van de dag ook weer open."

Volgens hem was het goed dat er weer eens getraind kon worden. Was er bij eerdere sluitingen nog sprake van schade aan de Maeslantkering, dit keer lijkt alles goed te zijn gegaan.

"Zowel technisch als organisatorisch ging het prima. Op dit moment hebben we geen signalen van schade. Maar we gaan alles nog rustig evalueren."