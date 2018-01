Deel dit artikel:











RET toch ook getroffen door staking streekvervoer RET-bus

De stadsbussen van de RET rijden in sommige gevallen ook met vertraging door de staking in het streekvervoer. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen RTV Rijnmond. "De chauffeurs rijden op verschillende lijnen, dus ze rijden stads- en streekvervoer door elkaar', zegt hij. "Dat is best verwarrend inderdaad."

De RET heeft een eigen cao. Maar sommige chauffeurs, die eerst voor Qbuzz reden en sinds eind 2012 voor de RET, vallen nog onder de cao voor de streekbussen. Zij doen dus ook mee aan de staking en dat heeft gevolgen voor de stadsdiensten. Volgens de woordvoerder is de dienstregeling "erg ingewikkeld" en was het niet mogelijk om de stads- en streeklijnen uit elkaar te halen. "Dit was niet te voorkomen. Anders hadden we dat wel gedaan", zegt hij. De RET-voorlichter zegt te hopen dat de vertraging meevalt. "Het gaat maar om een klein aantal chauffeurs." Hij schat de vertraging op vijftien tot twintig minuten. De RET raadt reizigers aan op hun website te kijken voor de laatste informatie. Om de verwarring nog groter te maken: de informatievoorziening op de electronische borden bij haltes en stations is in sommige gevallen ook niet accuraat. Er staan bussen vermeld die helemaal niet rijden.