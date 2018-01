Neushoornbaby Blijdorp voor het eerst buiten te zien

Het duurde even voordat ze de grote stap durfde te wagen. Maar na een uur dralen in de stal stapte ze donderdagochtend, samen met moeder Naima, dan toch de frisse lucht in: het pas geboren zwarte neushoornje van diergaarde Blijdorp.

"Zwarte neushoorns zijn nogal schrikachtig", vertelt verzorger Melle van Iperen. "Eerder deze week hadden we een try out gedaan, zonder publiek. Dat ging super. Maar nu vond ze de geluiden van enthousiaste kinderen best eng. We hebben haar in de stal een beetje aandacht gegeven en uiteindelijk durfde ze er dan toch uit."

De kleine neushoorn werd op 23 december geboren. Een unieke gebeurtenis. Want de laatste keer dat er in Nederland een zwarte neushoorn in gevangenschap ter wereld kwam was in 1960, ook in diergaarde Blijdorp. Een naam heeft de neushoornbaby nog niet.

Stropers



Met de fok van de zwarte neushoorn hoopt Blijdorp een kleine bijdrage te leveren aan het voortbestaan van de soort. Want neushoorns in het wild worden met uitsterven bedreigd.

Stropers slachten de dieren massaal af voor hun hoorns. Chinezen gebruiken gemalen neushoorn als potentieverhogend middel. En in Jemen worden er mesheften en dolkschachten gemaakt.