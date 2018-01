Deel dit artikel:











Feyenoord oefent in Spanje tegen FC Luzern Feyenoord tijdens het winterse trainingskamp in 2017

Feyenoord speelt op zaterdag 13 januari tijdens het trainingskamp in Spanje zo goed als zeker een oefenwedstrijd tegen het Zwitserse FC Luzern. De eventuele speellocatie is nog niet bekend, maar zal zich bevinden in (de nabije omgeving van) Marbella en beginnen om 16:00 uur.

Voor Feyenoord, dat van dinsdag 9 tot en met zondag 14 januari verblijft in het Zuid-Spaanse Marbella, is het duel met de Zwitsers een voorbereidingsduel op de tweede helft van het seizoen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst hervat de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Ajax (zondag 21 januari). Tegenstander FC Luzern is momenteel de nummer negen van de Zwitserse Super League.