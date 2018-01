Deel dit artikel:











Verdachten schietpartij per ongeluk in één cel De zij-ingang van Club Blu waar is geschoten

Drie verdachten van een schietpartij bij Club Blu in Rotterdam in september vorig jaar zijn per ongeluk bij elkaar in de cel gezet. Dat gebeurde in het arrestantencomplex van de rechtbank in Rotterdam, waar zij donderdag hun rechtszaak afwachtten.

Geschreven door Paul Verspeek

De fout is pijnlijk, omdat de drie mannen tegenstrijdige belangen hebben. Twee van hen zouden op 23 september op elkaar hebben geschoten. Toen de rechter vernam dat de verdachten in één ruimte zaten te wachten, zijn ze direct uit elkaar gehaald. De dienst van de politie die verdachten aanvoert naar de rechtbank zegt niet te hebben geweten dat het om een en dezelfde zaak ging. Rotterdammer Soufiane el F. (25) en Mouad K.(26) uit Amsterdam zouden bij de zij-ingang van Club Blu in Rotterdam Alexander op elkaar hebben geschoten. Mouad K. heeft bij de politie verklaard:"Hij kwam ineens schietend op mij af. Toen heb ik teruggeschoten, uit zelfverdediging." Geluidsdemper

Beide mannen zeggen elkaar niet te kennen. Over de achtergronden van de schietpartij is nog niets duidelijk. De verdachten zwijgen grotendeels. De derde verdachte, Hamza T.(25) raakte gewond. Hij staat terecht, omdat er in zijn woning een wapen, kogels en een geluidsdemper zijn gevonden. De Rotterdammer ontkent:"Ik was die avond de BOB en had daarom sleutels van anderen in mijn bezit. Daaronder zat ook de sleutel van deze woning." Broers

Advocaat Casper Jongsma had een bijzondere reden om bij de rechter voor de (tijdelijke) vrijlating van zijn cliënt Soufiane el F. te pleiten. "Zij moeder is ernstig ziek. Hij heeft drie broers, waarvan er een eigen zaak heeft en twee anderen ook in de cel zitten. Alleen mijn cliënt zou hun moeder kunnen verzorgen." De rechter ging niet op het verzoek in. Alle drie de verdachten blijven vastzitten tot de volgende zitting op 28 maart. Bij Club Blu in Rotterdam vond vorige maand nog een schietpartij plaats. Burgemeester Aboutaleb besloot naar aanleiding van beide incidenten om de club voor twee weken te sluiten. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de twee schietpartijen.