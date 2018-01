Maasdamse kinderen halen 202 kerstbomen op

Ze sleuren ze mee door de straten, slepen ze mee achter hun fiets of vervoeren ze op hun skelters: kinderen in de regio hebben het deze week maar druk met het ophalen van kerstbomen.

Zo ook Ryan en Niels, allebei 10 jaar, en de 7-jarige Lars. De jongens uit Maasdam halen voor het eerst kerstbomen op, en met succes: de teller staat bij hen inmiddels op meer dan tweehonderd kerstbomen.

Dat betekent voor de jongens een leuk zakcentje. Per ingeleverde kerstboom krijg je in de meeste gemeenten vijftig cent. Een boom kan ingeleverd worden op speciale inzamelplekken, maar bij grote aantallen kan er ook een afspraak gemaakt worden om de bomen thuis op te halen.

"Al jaren stelde ik voor dat ze kerstbomen konden inzamelen", vertelt de moeder van Niels en Lars. "Het is een leuk zakcentje, maar ze zijn ook lekker buiten." Dit jaar voelden de jongens daar wel wat voor en ze waren meteen bloedfanatiek.

"De oudste wilde niet eens gaan sporten, want de 200 was nog niet gehaald." Dat is uiteindelijk helemaal goedgekomen, want vrijdagochtend stond de teller op 202 kerstbomen.

Zuidland

De 10-jarige Daan, Dave, Kay en Nick uit Zuidland hebben dit jaar al 190 bomen verzameld, voornamelijk op de fiets. "Kerstboom achter de fiets hangen met een touw en gaan trekken", legt Daan uit.

De kinderen weten op deze manier al een aantal jaren een leuk geldbedrag op te halen. "Het zijn allemaal jongens die ergens voor sparen. Vorig jaar hebben ze er een uitje van gemaakt en zijn ze met zijn allen naar de bioscoop gegaan", vertelt Mieke van der Stelt, de oma van Daan. "Af en toe gunnen ze zichzelf niet eens de tijd om te eten."