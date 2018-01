'Gemeente bedankt, mijn huis is naar de klote'

De hele woensdag stond in het teken van de storm die over onze regio trok. Toen was al duidelijk dat de wind veel schade heeft aangericht, maar nu kunnen we pas echt de balans opmaken.

Het was me het dagje wel gisteren. De Maeslantkering die dicht ging , boten die omvielen als dominostenen en zelfs een heuse Ark van Noach die op drift ging en een aantal andere schepen ramde.

Een dag later blijkt dat er nog meer is gebeurd. In Schiedam raakten acht huizen ernstig beschadigd, toen een fikse plataan erop terechtkwam. "Het was echt een joekel", zegt onze verslaggeefster Marlies Harting. "De balkons lagen volledig in puin. De bewoners zijn flink geschrokken."

Ze nam ook een kijkje aan de Langegeer in Rotterdam-Vreewijk. Ook daar viel een boom om. De buren zouden al twee jaar lang bij de gemeente hebben geklaagd dat de boom gevaarlijk was, maar dat zou geen resultaat hebben opgeleverd.

Ruim twee maanden geleden zou de gemeente hebben geconstateerd dat de boom ziek is. Maar de boom werd niet weggehaald, vertelt een omwonende aan RTV Rijnmond. "Ik wil de gemeente even bedanken, mijn huis is naar de klote", zegt hij cynisch. "Gelukkig is hij niet naar de kant van de buren omgevallen, waar vier kinderen lagen te slapen. Mijn vrouw en ik maakten ons daar zorgen om."

De boom ligt inmiddels in mootjes gehakt in de berm. Aan het herstel van het dak wordt ondertussen gewerkt.