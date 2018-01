'Versplintering Rotterdamse politiek geen probleem'

Met voorlopig 27 aanmeldingen lijken er meer partijen dan ooit mee te doen aan de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Toch hoeft dat geen probleem te zijn voor de bestuurbaarheid van de stad, zegt hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit Rinus van Schendelen.

Op dit moment zitten er tien partijen in de raad. Dat zouden er straks met potentiële nieuwkomers PVV, Denk, 50Plus, Stadsinitatief Rotterdam en UCF, heel goed vijftien kunnen worden.

Veel van die partijen zijn specifieke belangenpartijen, zoals 50Plus voor de ouderen, UCF voor Caraibische en Afrikaanse Rotterdammers en PVV als anti-islam partij.

"Dat hoeft elkaar niet te bijten en kan juist goed werken in het uitruilen van onderwerpen", zegt Van Schendelen. De hoogleraar wist in 2002 in enkele dagen een Rotterdams college te vormen rondom nieuwkomer Pim Fortuyn. "Geef het voortouw aan de grootste en laat andere zwanen aankleven bij de grootste zwaan."

Transparant

Van Schendelen denkt dat het ook voorbij is met dichtgetimmerde college-akkoorden. "Je krijgt straks coalities op onderwerpen. Dat maakt de politiek transparanter, want er wordt weer in de raad onderhandeld, in plaats van achter de schermen"

Hij denkt dat het ook stabieler is dan de huidige situatie. "Nu heb je vaak een stemblok van collegepartijen, die tikken de meerderheid af. En daar tegenover staat een oppositie van spek- en bonenfiguren, die alleen maar gefrustreerd raken."

Voorwaarde is volgens Van Schendelen wel dat de nieuwe partijen de kunst van het onderhandelen kennen en niet té hard campagne tegen elkaar voeren. "Als je niet meer 'on speaking terms' bent met anderen dan kunnen die anderen jou buiten de deur duwen."