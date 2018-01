Herdenking Coen Moulijn live bij RTV Rijnmond

De herdenking van Coen Moulijn is vanavond live te volgen via deze website en het Facebook account van RTV Rijnmond Sport. Om 19:11 uur wordt er bij zijn standbeeld bij De Kuip stilgestaan bij het overlijden van de legendarische linksbuiten.

Het is vandaag exact zeven jaar geleden dat Moulijn op 73-jarige leeftijd overleed. De weduwe van de oud-speler is aanwezig bij de herdenking, net als een degelatie van Feyenoord en haar supportersvereniging.

Op ons Facebook-account is een livestream te bekijken. Deze zullen we ook plaatsen op onze website via een bericht op de sportpagina.