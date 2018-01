Zaalclinics bij Feyenoord in de kerstvakantie

Kameraadjes voetballen in de zaal

Feyenoord heeft tijdens de kerstvakantie een zaalvoetbalclinic gegeven aan 288 Kameraadjes. Ook RTV Rijnmond nam een kijkje in het Topsportcentrum, waar de kinderen die lid zijn van de Rotterdamse profclub zich in het zweet werkten.

Op woensdag 3 en donderdag 4 januari gingen 144 kinderen tussen 8 en 11 jaar in de tenues van de Feyenoord Soccer School de kerstkilo's eraf zweten in het sportcomplex naast De Kuip. De Kameraadjes krijgen professionele zaalvoetballes op de Feyenoord-manier. En niet van de minste trainers: voormalig Feyenoord-captain Ben Wijnstekers is één van de coaches bij de clinic.

Er wordt onder andere gewerkt aan positiespel, techniek en specifieke zaalvoetbalskills. Bekijk hierboven een reportage over de voetbalclinic van Feyenoord in het Topsportcentrum.