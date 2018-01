Directeur Diergaarde Blijdorp minder somber over toekomst

Met 1,46 miljoen bezoekers in 2017 gaat het Diergaarde Blijdorp redelijk voor de wind. De aantallen van het afgelopen jaar liggen zelfs iets hoger dan een eerdere prognose van 1,4 miljoen.

“En dat in een jaar zonder grote openingen van bijzondere verblijven”, aldus Erik Zevenbergen, die in augustus 2017 als nieuwe directeur werd aangesteld. Onlangs verscheen er een artikel in het NRC waarin geschreven werd dat de directeur geschrokken zou zijn van de financiële status van de dierentuin en alle plannen en lopende projecten zou hebben opgeschort.

“Niet juist”, zegt Zevenbergen. “Ja, ik heb mijn zorgen over een aantal lopende projecten geuit. Ik weet namelijk niet of een vergaderzaal aan de rand van de bizonweide nou zo’n goed idee is, als je ook met hogere kosten zit van de bouw van het Geladaverblijf.” Deze Ethiopische apenrots is gebouwd in het oude roofdierenverblijf bij de oude ingang.

“We hebben een aantal prioriteiten gesteld. Eerst het Geladaverblijf open en het gefaseerd doorontwikkelen van het Oceanium, wat we samen doen met de Vrienden van Blijdorp. Daar zit gewoon heel veel enthousiasme", aldus Zevenbergen.

"Het is jammer dat door mensen buiten de diergaarde zaken zo worden uitvergroot. We hebben er gewoon heel veel zin in en we gaan met genoeg projecten aan de slag in 2018”, sluit Zevenbergen af.