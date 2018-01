Deel dit artikel:











Motorclubleider moet cel in voor drugslab in Rotterdam xtc

De Tilburgse captain van motorclub No Surrender is veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar voor het maken en verhandelen van drugs. Hij wordt in verband gebracht met een drugslabs in Rotterdam, Moergestel en het Belgische Oud-Turnhout. Er was vier jaar gevangenisstraf geëist.

De politie kwam de drugsproductie op het spoor tijdens het afluisteren van gesprekken in een beruchtee ontmoetingsplaats voor criminelen in Best. In totaal zijn er vijf verdachten opgepakt. De hoofdverdachte moet zes jaar de cel in. De veroordelingen vormen de afronding van het grote drugsonderzoek Trefpunt. Daarbij werden begin 2016 invallen gedaan in het hele land, waaronder Rotterdam en Dordrecht. In de Spaanse Polder werden toen vaten met 4000 liter chemicaliën voor de productie van drugs gevonden.