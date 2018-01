Minder vuurwerkgewonden tijdens jaarwisseling

De ziekenhuizen in de regio's Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid hebben rond de jaarwisseling bijna vijftig mensen met vuurwerkletsel behandeld. In totaal kwamen er naar de spoedeisende hulpafdelingen zo'n duizend mensen.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van kenniscentrum ​VeiligheidNL en de NOS onder alle ziekenhuizen in ons land.

In heel Nederland waren er met 434 gewonden zo'n 8 procent minder slachtoffers van een vuurwerkongeval dan het jaar ervoor. Daarmee wordt de dalende tendens van de afgelopen jaren doorgezet. Want vier jaar terug waren er nog zo'n 700 vuurwerkslachtoffers.

Net als voorgaande jaren zijn oogletsel en brandwonden de meest voorkomende letsels. Zo behandelde het Oogziekenhuis Rotterdam elf vuurwerkslachtoffers.

Ook tijdens deze jaarwisseling was er geweld tegen hulpverleners. In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam maakte iemand het zo bont dat de bezoekers moest worden verwijderd door de politie.

Kinderen

Kinderen liepen vaker brandwonden op dan de oudere slachtoffers. Een kleuter kreeg een derdegraads brandwond in het gezicht door een vuurpijl. Kinderen liepen daarentegen juist minder oogletsel op dan volwassenen.

"Mogelijk komt dit doordat kinderen steeds vaker een vuurwerkbril dragen", zegt Birgitte Blatter van VeiligheidNL.

Knalvuurwerk is verantwoordelijk voor bijna de helft van de letsels. Dat is onevenredig veel, want het wordt maar door 20 procent van de klanten gekocht.

Vuurwerkverbod?

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schreef vorige maand voorstander te zijn van een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk tijdens de jaarwisseling. Of zo'n verbod er ook echt komt, is aan de politiek.

"Als zo'n verbod er daadwerkelijk komt, dan denken we dat daardoor veertig procent van de gewonden voorkomen zou kunnen worden", zegt Blatter. "Maar dan moet wel iedereen zich aan dat verbod houden. En we zien bij illegaal vuurwerk dat dat ook niet helemaal het geval is."