Op industrieterrein Nieuwland Parc in Alblasserdam zijn woensdagmiddag zes kogelhulzen van 9 mm gevonden. De politie heeft de zaak in onderzoek.

"We hebben in de omgeving gezocht naar sporen, maar verder niets gevonden", zegt een woordvoerder. "De afgelopen dagen hebben we in elk geval geen melding gehad van een schietpartij op die plek."