6-daagse TV trapt af met Zijlaard en Schep

Wie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam niets wil missen, zit de komende tijd goed bij RTV Rijnmond. Op TV Rijnmond is elke dag rond 17.15 uur 6-daagse TV te zien.

Zijlaard en Schep

In de eerste aflevering spreken de wedstrijdleiders Zijlaard en Schep zich uit over de favorieten voor dit jaar en halen zij mooie herinneringen op, want beide mannen hebben een uitgebreid verleden in Ahoy.

Ook maken we kennis met het koppel van Delta Cycling Rotterdam: Dion Beukeboom en Jan-Willem van Schip. Beide mannen zijn samen vier meter lang en debuteren op een zesdaagse. Het koppel behoort niet tot de favorieten en hoopt dat ze mee kunnen komen tussen de beste koppels ter wereld.

Ontknoping live

Op dinsdag 9 januari is de ontknoping live te volgen via RTV Rijnmond. Van 19.30 uur tot 23.30 uur zie je alle koersen die uiteindelijk tot een winnend koppel moeten leiden, dit afgewisseld met interviews met bekende gasten op het middenterrein.

Naast live tv/internet en de magazines zijn we er natuurlijk ook op onze website, radio en social media met het laatste nieuws en uitslagen uit Ahoy. Ook de radio-uitzending op zondag 7 januari staat geheel in het teken van de Wooning Zesdaagse.