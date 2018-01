Column: Rolexen, rotjongens en roeptoeters

Het wordt een bijzonder tafereel. Tetuut-tetuut. Dienders stappen uit, man wordt tot zijn hempje uitgekleed. Tetuut-tetuut. Weg zijn ze weer, man verbouwereerd achterlatend. See you in court. Maar de grote vraag is: wie is hier nu verdacht?

De politie Rotterdam gaat op straat speuren naar dure kleding en prijzige horloges. Want die zouden wel eens met misdrijven verdiend kunnen zijn. “We gaan ze helemaal uitkleden”, zegt korpschef Frank Paauw enthousiast. Hij kan niet wachten.

Geld is een belangrijke drijfveer in de criminaliteit. Een waakzaam oog is dan goed. Gerrit G., veroordeeld voor drugshandel, liep in de gaten met zijn dure levensstijl die hij als douanier niet kon bekostigen. Darryl N. verdiende officieel volgens de Balkenendenorm als zorgdirecteur bij Vivence, maar zijn Porsches en woning van vier ton waar hij nooit verbleef, vielen toch op.

Blinkende BMW

En we kennen ze allemaal: van die jonge gassies, die naast je staan bij het stoplicht. In zo’n blinkende BMW met bonkende muziek. Je kijkt opzij en denkt: hoe kan zo’n blaag een bolide betalen die het tienvoudige waard is van mijn zuurverdiende auto? Jaren geleden werd al hetgelanceerd: dure auto’s waren de start van een onderzoek naar criminele activiteiten.

De Ombudsman van Rotterdam Anne Mieke Zwaneveld wijst terecht op een belangrijk verschil: bij auto’s heb je direct objectieve gegevens: op wiens naam staat het voertuig, weten we iets van de eigenaar, zijn er al vermoedens van bijvoorbeeld drugshandel? Dat ontbreekt bij de “Rolexcontroles” op straat.

Zwaneveld spreekt van een hellend vlak, omdat het gevoel gaat overheersen. De politie zal eerder in Rotterdam West horloges gaan controleren, dan in Kralingen. Etnisch profileren ligt op de loer.

Jas van oma

Fundamenteel in onze rechtsstaat is de onschuldpresumptie: je bent onschuldig, tot het tegendeel is bewezen. De Rotterdamse politie draait dat nu om: toon jij maar eens aan, dat je die Gucci-jas eerlijk van je oma hebt gekregen. De Rotterdamse strafrechtadvocaat Frank van Ardenne weet het al: “Het enkele feit dat je een dure jas draagt, is niet voldoende om iemand als verdachte te zien. Dat gaat geen rechter toelaten.”

De politie is er niet alleen om boeven te vangen, maar ook om de rechtsstaat te beschermen. Onschuldige burgers dus. Dat deze pilot in samenspraak met justitie wordt opgezet, baart zorgen. Gelukkig hebben we nog rechters die wel onafhankelijk en objectief zijn, maar als ook politie en justitie gaan meedoen met populistisch roeptoeteren, dan kraakt de rechtsstaat toch nadrukkelijk.

Diezelfde rechter zou nog wel eens tot een verrassend oordeel kunnen komen. Casus: agent X pakt horloge van verdachte Y. Vonnis: uitkleden was onrechtmatig. Agent X pleegde dus diefstal. Niet Y maar X gaat de cel in.

Van zo’n strafzaak wil ik best te zijner tijd verslag doen. Ik kan niet wachten.

Paul Verspeek is rechtbankverslaggever bij RTV Rijnmond