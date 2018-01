Berispte cardioloog IJsselland Ziekenhuis op non-actief

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft een cardioloog op non-actief gezet. De arts kwam in het nieuws, omdat hij mogelijk fouten heeft gemaakt bij de behandeling van een oudere hartpatiënt. De dokter werd eerder al een keer berispt vanwege zijn rol bij het overlijden van een jonge vrouw.

De hartpatiënt werd begin november onderzocht op hartproblemen. Hij mocht, volgens zijn familie, zonder katheterisatie op vakantie naar India. Daar kreeg hij een zware hartaanval.

Het hart functioneerde volgens de plaatselijke artsen nog maar voor 22 procent. Na een operatie is hij inmiddels weer terug in Nederland. De familie wil de medische kosten verhalen op het IJsselland Ziekenhuis.

De familie van het slachtoffer heeft toestemming gegeven om haar vader te onderzoeken door externe artsen. Dat gaat zo'n acht weken duren. Het IJsselland Ziekenhuis heeft inmiddels ook melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek is de cardioloog op non-actief gesteld. "Om iedere twijfel rond het onderzoek weg te nemen hebben de raad van bestuur en de betrokken arts in onderling overleg besloten dat het goed is dat de cardioloog geen patiënten zal behandelen totdat het onderzoek is afgerond", schrijft het Capelse ziekenhuis.

Op de vingers getikt

De man kwam eerder in het nieuws na de onverwachte dood van een meisje van 16 in 2013. Artsen van de afdeling cardiologie zouden aanwijzingen uit onderzoeken van de patiënt over het hoofd hebben gezien.

De arts die nu op non-actief is gezet, werd voor zijn aandeel in de dood van het meisje berispt. Andere collega's van de afdeling kregen toen waarschuwingen. Eén arts werd voorwaardelijk geschorst.