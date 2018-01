Toekomst buurthuis Wielewaal nog steeds niet duidelijk na brand

Het is nog steeds niet duidelijk wat er gaat gebeuren met het deels uitgebrande buurthuis Wielewaal in Rotterdam. Donderdag hebben schade-experts het pand bekeken.

In een deel van het pand aan de Rollostraat is instortingsgevaar, zegt een woordvoerder van Woonstad. Alle informatie wordt nu naast elkaar gelegd en volgende week valt een besluit over de toekomst van het populaire buurthuis.

Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden bij een groot renovatieprogramma. Tijdens de jaarwisseling brak er brand uit op de bovenverdieping. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan door kortsluiting.

Volgens de woordvoerder liggen er drie scenario's op tafel. Of het pand wordt eerder gesloopt dan de bedoeling is of het wordt gerepareerd. "Maar het kan ook zo zijn dat we een deel van het pand weer herstellen, zodat activiteiten weer kunnen plaatsvinden.