Bonden: 85 procent buschauffeurs voert actie

De bonden zijn erg te spreken over de staking in het streekvervoer. Zowel CNV als FNV zijn blij met de grote actiebereidheid. Landelijk doet donderdag zo'n 85 procent van de chauffeurs tot 23:00 uur mee aan de staking.

"Per regio verschilt dat, in Zeeland was het iets minder, in andere regio's was het 100 procent", zegt Kees de Vos, voorlichter cao's vervoer en dienstverlening bij CNV. "De laatste actie was tien jaar geleden dus dit was groot en nieuw voor veel mensen."

De werkgevers krijgen anderhalve week de tijd om na te denken over het voorstel voor meer loon en een lagere werkdruk. Er worden al vervolgacties voorbereid voor het geval dat de werkgevers er niet uitkomen met het personeel.

Voorbarig

De werkgevers in het streekvervoer willen "dolgraag" in gesprek met de vakbonden. Dat zegt Fred Kagie, voorzitter van de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), die de staking en eventuele vervolgacties voorbarig vindt.

"Vanuit de werkgevers ligt nog geen eindbod op tafel. Wij nodigen de bonden dan ook van harte uit om verder in gesprek te gaan en goede afspraken te maken over de thema’s werkdruk, vergrijzing, scholing en de loonparagraaf. We zien ruim voldoende aanknopingspunten", aldus Kagie.

"Dat klinkt mooi, maar is niet veel meer dan een herhaling van zetten. Een uitnodiging zonder toezegging, er is nog altijd niets concreets", reageert De Vos van CNV.

Regionale estafetteacties

"Als de werkgevers denken dat het hiermee klaar is, hebben ze het mis", zegt CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen. "We bereiden al vervolgacties voor. Vanaf 16 januari zullen die de vorm krijgen van regionale estafetteacties. Maar we hopen dat de werkgevers zich op tijd realiseren dat het ernst is.”

Buschauffeurs in onze regio verzamelden zich vroeg in de ochtend bij remises Heinenoord en Dirksland voor koffie en een potje klaverjassen. Daar legt een van de stakende chauffeurs uit dat buschauffeurs de hele dag een scherm voor hun neus hebben met in het rood aangegeven hoeveel halve minuten vertraging ze hebben opgelopen.

"Dat geeft een druk. Er wordt daarom soms harder gereden dan mag en weggereden voordat de mensen zitten", aldus de actievoerder. Ook hebben chauffeurs tijdens hun rit soms uren geen tijd even een toilet te bezoeken.

Eerder op de dag bleek dat ook de RET vertragingen oploopt door de staking. Niet alleen Arriva en Connexxion staan stil, ook een deel van de RET-buslijnen in Krimpen, Maassluis en Ridderkerk. Die chauffeurs reden ooit voor Qbuzz en vallen nog onder de cao voor het streekvervoer.