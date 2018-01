Deel dit artikel:











'Rotterdamse' ark krijgt nieuwe plek in Urk na crash De Ark van Noach na de crash in Oslo

De ark die woensdag tijdens de westerstorm is losgeslagen in de haven van Urk, is de haven uitgesleept. Het museumschip, dat eerder in Rotterdam lag, heeft buitendijks een nieuwe plek gekregen.

Het schip van zeventig meter lang raakte woensdagmiddag op drift en ramde meerdere jachten in de haven. Tien zeiljachten raakten beschadigd. Ook die schepen hebben een nieuwe plek gekregen. De verkeersongevallendienst doet onderzoek naar het ongeluk en bekijkt wie verantwoordelijk is voor de schade. Het schip is een replica van de ark van Noach uit het Bijbelverhaal. Een grotere versie van 120 meter lang lag lange tijd aan de Stadswerven in Dordrecht. De kleinere ark heeft eerder problemen veroorzaakt. In Oslo voer het schip een keer tegen een patrouilleboot van de Noorse kustwacht.