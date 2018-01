Een vak apart: glazenwasser op grote hoogte

Niet iedereen zit achter een bureau, of verdient zijn geld met een computer. RTV Rijnmond zoekt de mensen op met bijzondere beroepen. De 30-jarige Arthur van de Velde heeft het vak van glazenwassen met de paplepel ingegoten gekregen. Maar anders dan zijn opa en vader zeemt hij de wolkenkrabbers van Rotterdam.

Veel mensen zouden knikkende knieën hebben maar glazenwasser Arthur niet. "Nee ik heb geen enkele last van hoogtevrees", zegt hij hangend in zijn bakje ter hoogte van de 44ste etage van de New Orleans op de Kop van Zuid.

Iedere maand zeemt hij alle ramen van deze wolkenkrabber en ook die van andere hoge gebouwen in Rotterdam. Veiligheid staat voorop. "Je moet hier oppassen dat er niets naar beneden valt of dat je in onstuimig weer terecht komt."

Het is afkloppen want Arthur werkt nu al vier jaar op grote hoogte maar heeft nog geen calamiteiten meegemaakt. Hij vindt het een heerlijk vak. "Ja de vrijheid en het uitzicht zijn geweldig."

Zijn opa Leentje begon in Rotterdam-Zuid in Charlois. Daar was het in de jaren '40/'50 nog heel gewoon om de glazenwasser een kopje soep aan te bieden.

Dat maakt kleinzoon Arthur niet meer mee wel krijgt hij wel eens een kopje koffie door het raam aangeboden. "Ja er woont hier een hele aardige dame en met dit koude weer is het wel fijn om op zijn tijd een kop koffie door het raam aangeboden te krijgen."