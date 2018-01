PVV-lijsttrekkers in Nissewaard en Dordrecht bekend

Ondernemer Peter van der Velden is de lijsttrekker voor de PVV in Nissewaard. De 49-jarige inwoner uit Spijkenisse wil de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart net als bij de landelijke verkiezingen, de grootste maken, zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Van der Velden zegt zich op de achtergrond al langere tijd in te zetten voor de partij. De volledige kandidatenlijst van de PVV in Nissewaard maakt hij volgende week bekend. Er staan volgens Van der Velden elf namen op.

In Dordrecht wordt Dan van Leeuwen de PVV-lijsttrekker. Daar telt de kandidatenlijst tien mensen, zegt PVV Zuid-Holland.

'Hometown PVV'



Van der Velden is vastbesloten het PVV-geluid te laten horen in Nissewaard. "Dat betekent dat er geen moskee mag komen in Spijkenisse. We moeten de islamisering stoppen", zegt Van der Velden. PVV-leider Wilders noemde Spijkenisse bij een campagnebijeenkomst vorig jaar 'zijn hometown .'

Van der Velden verzekert dat de PVV in Nissewaard met een breed verkiezingsprogramma komt. "Wij komen niet met één A4-tje, we hebben ook andere ideeën naast de islam."

Zo moet de ouderenzorg in de gemeente Nissewaard worden verbeterd, zegt hij. "Dat zijn de mensen die Nissewaard hebben opgebouwd." Ook wil de PVV Nissewaard dat er een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse komt.

Dan van Leeuwen was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.