Rotterdammer opgepakt na overval Foto: MediaTV

De politie heeft een 47-jarige Rotterdammer opgepakt voor een overval in de Kleijnstraat in Rotterdam-West. Donderdag rond 19:00 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een 27-jarige man uit IJsselstein dat hij overvallen was.

Aan politiemensen vertelde de man dat hij telefoons kwam kopen bij een woningt. Nadat hij binnen was bedreigden twee mannen hem met een vuurwapen en moest hij geld en zijn telefoon afgeven. Een verdachte ging ervandoor. De 47-jarige man hielden agenten in het pand aan. Agenten doorzochten de woning, maar vonden geen vuurwapen. Omdat het nog allemaal erg onduidelijk is wat er nu precies gebeurd is doet de recherche uitgebreid onderzoek.