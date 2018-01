Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij brand in Jacobusstraat Foto: MediaTV Foto: Politie

In een portiekwoning in het centrum van Rotterdam heeft donderdagavond een uitslaande brand gewoed. Het ging om een flatwoning op de 3e verdieping in de Jacobusstraat.

De brandweer meldt dat er een zwaargewonde uit het brandende huis is gered en naar het ziekenhuis vervoerd. Een traumahelikopter was ingezet. De brandweer heeft even na 21:00 uur het sein brand meester gegeven. Om de bewoners te helpen is Salvage ingeschakeld voor afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niets zeggen.