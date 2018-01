Belgisch koppel leidt na eerste dag Zesdaagse

Het Belgische koppel Kenny de Ketele en Moreno de Pauw leidt na de eerste dag de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. De Ketele/De Pauw wordt op de huid gezeten door de Nederlanders Niki Terpstra en Dylan van Baarle, die tweede staan.

De Belgen hebben drie punten minder behaald dan Terpstra/Van Baarle, maar heeft het tweetal wel op één ronde gezet. De Duitse titelverdedigers Roger Kluge en Christian Grasmann staan op drie rondes voorlopig vierde in het klassement.

De Zesdaagse is deze hele week de volgen op RTV Rijnmond. Zo is er iedere dag om 17:15 een nieuwe aflevering van Zesdaagse TV te zien. In de uitzending van vrijdag wordt er onder meer teruggekeken na de eerste avond in Rotterdam Ahoy.