Truck in brand: A4 van en naar Rotterdam dicht Foto: Twitter wijkagent Daphne Wansink

Een oplegger vol met frituurvet is in brand gevlogen op de A4 richting Rotterdam. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. Het verkeer moet omrijden via Breda.

De brand brak rond 04:00 uur 's nachts uit bij knooppunt Zoomland. De trailer is inmiddels uitgebrand. De brandweer is nog druk bezig met de opruimwerkzaamheden. De A4 wordt pas rond 13:00 weer vrijgegeven. De frituurolie is moeilijk van de rijbaan te verwijderen. Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan.