14-jarige joyrider in Capelle aan den IJssel Foto: Politie Rijnmond Oost

De politie in Capelle aan den IJssel heeft donderdagnacht een 14-jarige automobilist van de weg gehaald. De jongen had de autosleutels uit de handtas van z'n moeder gehaald en was midden in de nacht een stukje gaan rijden.

Op de Oosterlengte in Capelle aan den IJssel werd hij aan de kant gezet door de politie. Hij heeft een bekeuring gekregen en een goed gesprek met z'n moeder.