Gratis concertkaartjes Rotterdams Philharmonisch in trek

De gratis concertkaartjes van het Rotterdams Philharmonisch Orkest vallen in de smaak. Het orkest bestaat honderd jaar en daarom mogen duizenden Rotterdammers gratis naar concerten komen.

Het Philharmonisch trapt vrijdagavond af met een concert voor de bewoners van Nesselande. Zondag mogen mensen uit Katendrecht en de Afrikaanderwijk naar De Doelen.

Bij bijna alle concerten van het Philharmonisch in De Doelen worden honderd stoelen vrijgehouden voor een Rotterdamse wijk. Inwoners konden zich via een website aanmelden en de ingelote Rotterdammers mogen het concert dat aan hun wijk gekoppeld is bijwonen.

In totaal zijn bij 54 concerten plekken gereserveerd voor Rotterdammers.