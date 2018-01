Schietpartij Belgische auto begon met ruzie op Schieweg

De schietpartij op de Schieweg in Rotterdam begon donderdagavond met een ruzie. Inzittenden van een Belgische wagen kregen mot met mensen uit een andere auto, waarna werd geschoten. Na het schieten reed de Belgische wagen de A20 op, met de achterklep nog open.

De politie weet nog niet wat de aanleiding is van de ruzie. Op de A16 bij de afrit 's-Gravendeel werd de wagen door de politie aan de kant gezet en zijn vier mannen aangehouden. De A16 richting Breda is afgesloten geweest.

Volgens de politie hadden twee afzonderlijke automobilisten met de meldkamer gebeld. "De eerste had het over dat iemand een vuurwapen zat in de auto. De ander zei dat er was geschoten", vertelt een woordvoerder van de politie.

Agenten gingen in de achtervolging en zagen dat onderweg iets uit de auto werd gegooid.

Ter hoogte van de afrit naar de Randweg Dordrecht/'s Gravendeel werd de wagen klemgereden. Met getrokken pistolen hebben de agenten de mannen op de snelweg uit de wagen laten komen.

In de auto zaten vier mannen. Tijdens het fouilleren van de mannen en het doorzoeken van de auto is geen vuurwapen gevonden.